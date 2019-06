Reacciona Frida Sofía al video de Alejandra Guzmán dedicándole "Llama por favor”

Frida Sofía reaccionó al video en el que Alejandra Guzmán aparece llorando y dedicándole en pleno escenario el tema “Llama por favor”.

En entrevista para el programa Suelta la Sopa, la joven respondió: “¿Por qué me está llorando con ‘Llama por favor’?, si me puede llorar con ‘Yo te esperaba’, pero ya no la canta, ¿por qué no la cantas?”.

Al preguntarle qué dice la letra de “Yo te esperaba”, la joven empezó a cantar el tema, pero se detuvo y dijo: ‘no ya, porque voy a llorar”.

Posteriormente, Frida se refirió al tema “Llama por favor”.

¡Ay mi vida, se agarra un teléfono y me marcas y soy tu hija y me dices qué hacer!.

Acto seguido, la periodista Verónica Bastos le pidió desbloquear el número de Ale y llamarla, pero Frida replicó: “no, yo no tengo nada qué decirle a la señora Guzmán”.

Finalmente, al momento de interrogarla sobre si no tiene que decirle a su madre que la ama, la joven explicó: “no, porque se lo he dicho infinitamente y creo que ella no entiende, y nunca va a entender, aunque se lo demuestre, aunque se lo diga, aunque se lo repita”.