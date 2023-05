Reacción de Bad Bunny ante tatuaje de fan genera controversia

Bad Bunny se encuentra nuevamente en medio de la polémica, gracias a la reacción que tuvo cuando una fanática intentó acercarse a él para mostrarle lo que hizo en su honor.

A través de las redes sociales se difundió el clip donde se observa el momento justo en el que una seguidora se encuentra con el reguetonero en plena calle, quien iba rodeado por sus elementos de seguridad, sin imaginar que el artista tendría una actitud distante.

En el video se escucha a la mujer gritarle al puertorriqueño, “¡Benito... tengo tu cara tatuada!”. Acto seguido, el intérprete de Neverita camina sin impresionarse, aunque instantes después únicamente volteó y esbozó una sonrisa, pese a que la joven y su acompañante le pedían que le firmara el diseño.

Debido a que el boricua continuó su camino y no se detuvo para agradecer el homenaje de su incondicional, el llamado “Conejo Malo” provocó la molestia de varios internautas, quienes se lanzaron en su contra por su actitud, aunque cabe señalar que otros salieron a defenderlo argumentando que tiene derecho a pedir un poco de privacidad.

Esta no es la primera vez que el cantante se ve involucrado en un incidente parecido, ya que el pasado mes de enero, cuando estaba en República Dominicana, una mujer se puso delante de él para grabarlo y comenzó a gritar, pero Bad Bunny no lo tomó de buena forma, así que no dudó en arrebatarle el celular y aventarlo lejos de él, imágenes que de inmediato le dieron la vuelta al mundo y lo colocaron en el ojo del huracán.