Razones para amar a Luis Miguel en su cumpleaños 52

Ciudad de México.- México tiene dos soles y uno de ellos se llama Luis Miguel, es por ello que para celebrar su cumpleaños número 52 se recordará lo que esta icónica figura ha hecho para posicionarse en el corazón de muchos.

Principalmente la música de LuisMi se ha ganado el corazón de Latinoamérica, y aunque canta en su lengua materna que es el español, ha conmocionado a otros escuchas que hablan otros idiomas.

Algunos de sus temas se convirtieron en la canción de la vida de muchas personas, como lo son el caso de 'La incondicional', 'Por debajo de la mesa', 'Entrégate', entre otros.

LuisMi rompe récords

Luis Miguel lanzó su primer disco titulado 'El sol' cuando tenía tan solo 12 años de edad y ya tiene alrededor de 30 producciones discográficas, de las que se han vendido al menos más de 100 millones de discos en el mundo.

El músico obtuvo su primer Grammy a los 15 años tras grabar ''Me gusta tal como eres'' en compañía de Sheena Easton. Los premios del intérprete suman a 12 Grammys, 6 latinos y 6 estadounidenses y 120 premios a título personal.

Entre las curiosidades, LuisMi fue el único cantante hispano que cantó con Frank Sinatra ''Come fly with me'' en un disco concierto que dio el cantante al cumplir 80 años, misma versión que se incluyó en el disco de ''Sinatra: Duets II''.

LuisMi en Hollywood

El cantante tuvo su estrella en el icónico Paseo de la fama en Hollywood cuando tenía solo la edad de 26 años y la RIAA reconoció sus ventas por el album ''Romance'' como el tercer álbum musical más vendido de México.

Por otro lado tiene el récord de la mayor cantidad de presentaciones consecutivas agostadas en el Auditorio Nacional de México con 35 conciertos seguidos. En la misma línea, tiene el récord de la mayor cantidad de presentaciones en el Colos de Reforma con un total de 259 presentaciones.

LuisMi para todos

El sol de México ha logrado arrasar con toda una era digital, ya que las nuevas generaciones son quienes lo escuchan más, como es el caso de la plataforma de Spotify en la que se encuentra en demasiadas listas de reproducción y donde rompió record por ser de los artistas más escuchados.

Es uno de los artistas con más seguidores en plataformas digitales, desde la aparición de Spotify ha logrado tener 50 millones de oyentes y una suma de 4.9 millones de seguidores de todo el mundo.

Carisma y empatía

A pesar de que el artista mantiene su vida privada lejos de las cámaras y muestra distanciamiento, le gusta estar cerca de sus seguidores y quienes han corrido con suerte y se lo han encontrado, seguramente se han llevado una fotografía así como un autógrafo y un apretón de manos.

Incluso con la cuestión de la pandemia debido al covid-19, hizo una aparición en su cuenta de Instagram donde lanzó un mensaje en el que pedía a las personas que se quedaran en casa y evitaran salir de no ser necesario para evitar la propagación del virus.

LuisMi protector

Por otro lado ha demostrado ser una persona que se preocupa por el bienestar de sus músicos, en especial el mariachi que lo acompaña en distintos mometos de su carrera artística.

Un integrante del uno de los mariachis más antiguos en México recordó que se sorprendió del profesionalismo y detallista del cantante a la hora de grabar un disco.