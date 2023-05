Raúl Araiza se solidariza con Galilea Montijo tras fotos con modelo

Raúl Araiza demostró su solidaridad y simpatía con Galilea Montijo, quien ahora está en el ojo público tras ser objeto de románticas fotografías con un joven modelo española.

El pasado mes de marzo, Galilea explicó que, tras 11 años de matrimonio con Fernando Reina, ambos decidieron divorciarse en los mejores términos, por lo que ahora está en el ojo del huracán tras especularse que nuevamente le abrió las puertas al amor.

Ante esta situación, Araiza charló con la prensa y manifestó su total apoyo a la reconocida presentadora y actriz. “No vi más que la portada […] a mi lo que me importa es que ella sea feliz, es mi opinión siempre”.

Nueva vida

Acto seguido, el también conductor de televisión recalcó: “No lo he visto, si no te mentiría, pero yo lo único que dije ese día es que toda mujer, y hablábamos de la mujer, sobre todo, porque del hombre es muy fácil decir ‘ya rehízo su vida, ya trae una chiquita’, y aquí la mujer tiene todo el derecho de rehacer su vida y ser feliz, pero no puedo hablar de mi carnalita, porque hemos hablado en privado, pero lo único que sé es que está contenta, no he visto nada en especial, no vino (al foro)”.

Sobre la diferencia de edades que existen entre Galilea y el que se presume es su actual novio, Raúl puntualizó: “Ay, pero cuántos güeyes andamos con más chiquitas, o sea, digo yo nada más una vez, con mi ex, pero yo si como que tengo ya la línea muy marcada, estoy feliz, necesito que haya otro tipo de vida, hijos”.

Finalmente, Raúl aseveró que, así como los hombres, las mujeres tienen derecho a rehacer su vida cuántas veces lo deseen sin el temor de ser criticadas.

“Segunda, tercera o cuarta sin ser juzgada, al contrario, se trata de ver la felicidad que demuestre, te digo, nada más yo vi la portada, y es nada más que esté feliz y más si son mujeres, como está la cosa, que mejor que vuelvan a darse la oportunidad porque luego se cierran al amor, y dicen ‘no’, que no fue el caso de su matrimonio, que no es ningún fracaso, porque tienen un bello hijo”, explicó Araiza.