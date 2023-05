Martha Higareda protagoniza nueva polémica: ¿Fue la inspiración detrás de la canción 'Soñé' de Zoé?

Ciudad de México.- Martha Higareda, la actriz que ha sido objeto de críticas en las redes sociales por compartir algunas historias que involucran a famosos de Hollywood, vuelve a estar en el centro de atención. Ha surgido un video del año 2017 en el cual la actriz reveló que fue la fuente de inspiración para el grupo Zoé en la creación de su icónico éxito "Soñé". Es importante destacar que esta canción formó parte de la banda sonora de la película "Amarte Duele", en la cual Higareda protagonizó en 2002.

Los hechos ocurrieron durante una entrevista realizada por Alex Montiel, también conocido como "El Escorpión Dorado", para su canal de YouTube "Peluche En El Estuche". Según lo manifestado por Higareda, León Larregui, el cantante principal de la banda, habría visto la película y fue entonces cuando se inspiró para escribir la letra de la canción.

"Zoé vio la película. Recuerdo que León me lo contó. Me dijo: 'Me inspiró muchísimo y escribí la canción para la película'", mencionó Martha en aquel momento. Después de eso, el "Escorpión Dorado" bromeó con ella diciendo: "Ahora resulta que fuiste la musa de Zoé", a lo que la actriz respondió enfatizando que solo lo fue para la canción.

Fue el propio youtuber quien rescató el fragmento de la entrevista y lo compartió en sus redes sociales el día de ayer, 15 de mayo.

¡Extraño tus pin... historias, @marthahigareda! Yo sí te creo... casi todo jajaja", escribió el "Escorpión Dorado" en dicha publicación, la cual ya cuenta con más de 93,000 “me gusta”.

Algunos usuarios no han dejado pasar la oportunidad de dejar sus críticas o bromas al respecto. "Recuerdo bien que el director le pasó primero la película al grupo Zoé y el grupo le dijo al director: 'Aguántame, no la vayas a sacar aún, yo le hago el tema y le pones en estas escenas donde solo está Martha Higareda, la musa para esta canción'", "No te equivoques, Escorpión... ¡ella descubrió a Zoé!", "En efecto, 'Ella baila sola' fue inspirada en Martha".

Con información de El Universal.

