Raúl Araiza regresa a Hoy y habla sobre su problema con las adicciones

Ciudad de México.- El conductor Raúl Araiza apareció nuevamente en el programa Hoy tras distintas especulaciones sobre su salud, ya que en recientes semanas se supo que se encontraba fuera de cuadro por haber recaído en su problema de adicciones.

En la sección donde particaba César Lozano, el presentador habló sobre su situación emocional y confirmó que habría estado en un centro de rehabilitación.

Es cuando quieres dejar de sufrir, el sufrimiento es lo que te hace pedir ayuda, puedes tocar fondo en cuanto a tus emociones, que no las sabe uno manejar, y lo que quieres es no sentir, ¿cómo no sientes?, pues adormeciendo esos sentimientos, cada quien tiene una elección, hay gente que se lo come, otro que lo vomita, uno que se lo fuma, otro que lo bebé, el chiste es no sentir, porque no hay un autoconocimiento, que es lo que yo fui a hacer”

Explicó Araiza.

¿Qué detonó el estado de Raúl?

Sobre la razón que habría detonado el mal estado de Raúl, contó: “El vacío que yo tenía, ¿qué fue lo que me metí desesperado a buscar?, es ausencia, es abandono, abandono de padre, y como lo decían adentro, la fantasía de todo adicto, de lo que sea, es buscar el reconocimiento del padre, ese padre que no me aplaudió, no me besó lo suficiente, me dio amor como él podía, mi padre fue un hombre sin amor, no sabía darlo él”.

Y añadió que algunas situaciones que pasaron con su padre y hermano también lo afectaron. “Yo viví todo esto desde el abandono, deja a mi mamá, luego me mandan cuatro años fuera de México, sin yo entender ¿por qué?, en el exilio, y al yo regresar me di cuenta que estaba muy roto por dentro; no obstante llego y sigo luchando con llenar el ¿por qué me mandaron a mí y a mi hermano no?, o ¿por qué mi papá hacía tantas comparaciones con mi hermano?, no tiene la culpa el gordito, y todo esto claro, yo llego y tengo contacto con la sustancia, y dije ‘de aquí soy’, y me dio expresión, me dio ser extrovertido, me dio bailar, jugar, se volvió mi mejor amigo”.

Legarreta le responde

Tras brindar diversas recomendaciones para que la gente pueda pedir ayuda cuando se encuentre en este tipo de situaciones, Andrea Legarreta tomó la palabra y dijo:

“Negrito, sabes el amor que te tenemos, hemos estado acampándote en la vida, hemos sido compañeros de vida, estamos muy orgullosos de ti, cada vez que has tomado una decisión, no es como de ‘¡ay, otra vez!’, las veces que sea necesario vamos a estar contigo siempre y estamos muy orgullosos de ti, y ¡qué lindo! ver que hay personas, saber que, en este momento, ver tu testimonio, les está cambiando la vida. Siéntete orgulloso, siéntete amado, y tienes que saber y estar seguro de que nunca vas a estar solo”.

Finalmente, con la voz entrecortada, Raúl comentó: “yo se los agradezco con el alma, y bueno, aunque existe, la base de esto es el anonimato, aquí no estoy siendo nada anónimo, pero ya que la vida pública es transparente, pues también que se sepa el lado oscuro, pero agradecido. Yo podría decir ‘bendita enfermedad’, porque a través de ella me conozco’”, remató.