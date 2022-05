Raquel Bigorra recuerda acoso que sufrió

Ciudad de México.- La presentadora Raquel Bigorra se expresó solidaria con las mujeres que alzan la voz y denuncian cualquier tipo de abuso, además de revelar que en su juventud sufrió de acoso que la marcó para toda la vida.

Iba caminando en la calle, iba solita, era cuando era modelo en Glenda Modelos y te mandaban a miles de castings, yo me subía en el metro, me subía en el camión, donde quiera para llegar a los lugares, y nunca se me olvida que en la Colonia del Valle iba caminando y pasó un muchacho corriendo y me metió la mano, y se siguió corriendo, yo lloré… Mira, me acuerdo y quiero llorar otra vez, de que me sentí… imagínate, me quedé en shock, no sabía ni qué hacer, si gritar, mira yo creo que esto nunca lo he contado, es algo que como mujer te cambia la vida”.