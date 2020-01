Raphael no descarta entrarle al reguetón

CIUDAD DE MÉXICO.- "Sí cantara reggaetón, sólo me fijaría en no decir cosas que no son bonitas", afirma el cantante español Raphael, quien se describe como un enamorado de la composición. Dice que ha hecho todo lo que ha querido en la vida y le ha funcionado, así que no tiene miedo de experimentar y crear algo nuevo.

"Yo podría cantar reggaetón, pero las cosas tienen que surgir, y si eso se cuadra a mi forma de vida, en el sentido del escenario... Me fijaría mucho en las letras, no decir cosas que no se pueden decir, mejor dicho, que no es bonito decir, yo podría fácilmente hacer esa clase de música, pero a mi manera, muy a mi onda", explica el cantante.

Imaginar que se bailan canciones como "Yo soy aquel", "Mi gran noche", "Digan lo que digan" al ritmo del pop urbano no sería algo extraño para esta leyenda del romanticismo.

Lo más importante es la interpretación, desde su punto de vista, es la letra y tras 60 años de carrera artística, El divo de Linares es como "pez en el agua".

Deja en claro que nunca se le ha cruzado por la mente renunciar porque para él la composición se ha convertido en su corazón y dejará de hacerlo hasta que deje de latir.

El intérprete regresará a México en febrero para ofrecer un concierto en el Auditorio Nacional, el 28 de febrero, así como en Monterrey y Guadalajara.

Quiere hacer historia y afirma que varios de sus temas ya son históricos y parte de ello surge porque todo lo hace desde el fondo de su alma.

Entre risas, Raphael comparte uno de los últimos gustos que se ha dado: que después de más de 80 discos, grabó Sinphónico & RESinphónico en los estudios Abbey Road de Londres, por su admiración a The Beatles.

"Este disco está grabado en Abbey Road, en donde grabaron The Beatles, en Londres, es un aliciente más para la gente entendida, la gente que le gusta la música y eso es una cosa importante ¿no?"