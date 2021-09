Rafael Inclán defiende a Gonzalo “N” en el caso de abuso sexual contra Daniela Berriel

Ciudad de México.- Rafael Inclán salió en defensa de su colega Gonzalo “N”, luego de que el actor estuviera involucrado en la denuncia de abuso sexual que realizó la también actriz Daniela Berriel.

Durante la entrevista que brindó al programa Sale el Sol, el artista de 80 años recordó el momento en que Gonzalo era buscado por las autoridades mientras se encontraban grabando un proyecto juntos.

¡Qué bronca para la producción y para él!, porque ahora resulta que el otro chico, el supuesto violador, que ya sabes que no puedes asegurar nada, ya salió libre, con lo que te ponen o lo que tienes que ir, pero entonces este perdió la chamba y perdió la imagen, eso sí son… cosas especiales de la vida”

Expresó.

Mala suerte

Finalmente, Rafaél Inclán manifestó que el joven actor tuvo mala suerte en esa situación, además de considerar que es una gran persona.

“Él es muy buen chavo, le falló la fiesta ¿no?, como nos ha fallado a muchos, hace 40 años estuviéramos en la cárcel varios, digo, por decir, por la fiesta. Mira, lo que hiciste, mientras no hayas matado a nadie, no hayas perjudicado a terceros, no hay por qué arrepentirse”, remató.