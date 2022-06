R. Kelly recibe condena de 30 años en prisión por delitos sexuales

ESTADOS UNIDOS.- El cantante R. Kelly fue sentenciado a 30 años de prisión este miércoles 29 de junio, luego de que el año pasado se le denunciara por cargos federales de crimen organizado y tráfico sexual. Durante años, el acusado habría usado su fama y fortuna para atrapar a las víctimas de las que abusó sexualmente.

La fiscalía pidió al juez del tribunal de Brooklyn 25 años de cárcel para el autor de la famosa canción “I Believe I Can Fly”. Kelly reclutó a adolescentes y mujeres para mantener relaciones sexuales con ellas. En ese momento, el ministerio público alegó que la estrella del R&B de los años 90 todavía “representaba un serio peligro público”.

En septiembre del año pasado, un jurado en Nueva York lo declaró culpable de once cargos, entre ellos el de crimen organizado.

Sus actos eran insolentes, manipuladores, controladores y coercitivos. No demostró ningún arrepentimiento ni respeto por la ley”, sostuvo la fiscalía.

En un documento derivado del juicio, se aseguraba que una “sentencia larga de cárcel disuadirá a otros ricos, famosos y con poder excesivo como el que otorga su estatus de cometer este tipo de delitos”.

Lo espera otro juicio

La defensa del músico solicitó una sentencia que no superara los 17 años de prisión. Sin embargo, el fallo de este miércoles no solo supera con mucho estos años, sino que además los problemas del cantante con la justicia no terminan aquí.

A partir del 15 de agosto está previsto que empiece otro juicio en un tribunal de Chicago, donde Kelly y dos colaboradores están acusados de manipular un juicio de 2008 por pornografía y ocultar años de abusos a menores.