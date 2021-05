Quieren cancelar a “Blancanieves” por promover el “beso sin consentimiento”

CIUDAD DE MÉXICO.- La llamada “cultura de la cancelación” continúa con fuerza en redes sociales, pues su siguiente víctima sería Blancanieves.

Al parecer, usuarios de Twitter mostraron su enojo por una atracción de la clásica princesa que hay en el parque Disneyland Resort en Anaheim, California.

El juego mecánico da un paseo a los turistas, recorriendo algunas de las escenas más memorables de la película de 1937, culminando en el momento en que el príncipe besa a Blancanieves para despertarla del hechizo de la manzana envenenada.

Aunque esta parte de la historia está plasmada en todas sus versiones, a los internautas ya no les parece apropiado para la época moderna, pues no consideran apropiado que se promueva un “beso no consensuado”.

Y es que, rememorando el clásico cuento de Blancanieves, la princesa está atrapada en un sueño eterno, del cual sólo puede despertar al recibir el primer beso de amor verdadero.

Por este motivo, algunos internautas quieren que Disney modifique la atracción del parque para enseñar que nadie debe besar o tocar sin consentimiento alguno a ninguna persona, especialmente si ésta se encuentra inconsciente o dormida para percatarse de lo que ocurre.

¿No hemos acordado ya que el consentimiento en las primeras películas de Disney es un problema importante?”; “No es posible que sigan reproduciendo la violencia contra las mujeres”; “Desde hace mucho cancele estas historias de Disney”, se lee en Twitter.

LA POLÉMICA CON PEPE LE PEW

En marzo, fue muy comentada la polémica de la “cancelación en redes sociales” por historias o escenas que ya no se consideran políticamente correctas en pleno 2021.

Por ejemplo, se retiraron seis libros de la colección de Dr. Seuss por contener diálogos y escenas racistas contra las personas afroamericanas.

En marzo, un columnista del New York Times expresó su descontento con el zorrillo “Pepe Le Pew” de los Looney Tunes, por promover la cultura de la violación y el acoso sexual.

También se quejó del ratón “Speedy González” por, presuntamente, ser un estereotipo racista de los mexicanos.

Según informó El Heraldo de México, a raíz de la controversia por la exigencia de "cancelar" al "zorrillo apestoso", usuarios en redes sociales replican que programas de televisión como "Pucca" también deberían ser eliminados, pues la adorable niña acosa a un ninja llamado “Garu”, a pesar de que éste la ha rechazado en múltiples ocasiones.