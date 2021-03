Sacan seis libros del Dr. Seuss por racismo

ESTADOS UNIDOS.- Seis libros del Dr. Seuss, incluidos “And to Think That I Saw It on Mulberry Street y If I Ran the Zoo”, dejarán de publicarse debido a imágenes racistas e insensibles.

Así lo declaró Dr. Seuss Enterprises, empresa que preserva y protege el legado del autor, a The Associated Predd en un comunicado que coincide con el cumpleaños del fallecido autor e ilustrador.

Dejar de vender estos libros es sólo una parte de nuestro compromiso y nuestro plan más amplio para asegurar que el catálogo de Dr. Seuss Enterprises represente y apoye a todas las comunidades y familias", dijo.

Otros libros que dejarán de estar a la venta son “McElligot's Pool”, “On Beyond Zebra !”, “Scrambled Eggs Super!” y “The Cat's Quizzer” .

La decisión de suspender la publicación y venta de los libros se tomó el año pasado después de recibir varias quejas de lectores, entre los que se hallaban maestros de escuelas y académicos.

"Dr. Seuss Enterprises escuchó y recibió comentarios de nuestro público, incluidos maestros, académicos y especialistas en el campo como parte de nuestro proceso de revisión. Luego, trabajamos con un panel de expertos, incluidos educadores, para revisar nuestro catálogo de títulos", dijo.

Los libros del Dr. Seuss, que nació como Theodor Seuss Geisel en Springfield, Massachusetts, el 2 de marzo de 1904, se han traducido a docenas de idiomas, así como en braille, y se venden en más de 100 países.

A pesar de lo adorado que es el Dr. Seuss por millones en todo el mundo por los valores positivos en muchas de sus obras, incluido el ambientalismo y la tolerancia, ha habido un aumento de las críticas en los últimos años sobre la forma en que los negros, asiáticos y otros se sienten afectados en algunas de sus obras más importantes.

En 2017, un bibliotecario escolar en Cambridge, Massachusetts, criticó un regalo de 10 libros de Seuss de la primera dama Melania Trump, diciendo que muchas de sus obras estaban "impregnadas de propaganda racista, caricaturas y estereotipos dañinos".

En 2018, un museo del Dr. Seuss en su ciudad natal de Springfield eliminó un mural que incluía un estereotipo asiático.

“El gato en el sombrero”, uno de los libros más populares de Seuss, también ha recibido críticas, pero seguirá publicándose por ahora.

Dr. Seuss Enterprises, sin embargo, dijo que está "comprometido con escuchar y aprender y continuará revisando todo nuestro portafolio".