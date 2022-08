¿Quién es Santa Fe Klan? El SACM da premio al rapero sin conocerlo

MÉXICO.- Como cada año, se anunció la entrega de los reconocimientos "Éxito" a las obras y trabajos más destacados de la industria que otorga la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

El director, Martín Urieta reveló que entre los grandes ganadores de este año Santa Fe Klan se repite como uno de los más exitosos.

El compositor también dijo que no conoce a Santa Fe Klan, pese a que fue quien le dio el premio del SACM como artista independiente.

Al mencionar al rapero durante el anuncio de la distinción, el reconocido compositor de “Mujeres Divinas” resaltó que la belleza es subjetiva, por lo que el SACM no juzgaría al guanajuatense por sus letras, sino por su alcance mediático.

Me creerás que no lo conozco, nunca lo he escuchado”, dijo Urieta al ser cuestionado.