¿Quién es Pascacio López, actor de 'Rosario Tijeras' detenido por abuso sexual?

MÉXICO.- Pascacio López ha sido denunciado por violencia a sus exparejas y este jueves 17 de marzo se dio a conocer que fue detenido en la Ciudad de México por presunto abuso sexual a la actriz Sarah Nichols, con quien compartió pantalla en la serie de Netflix Guerra de vecinos.

El equipo legal de la actriz emitió un comunicado que se leyó en Ventaneando donde señalan que Jorge Enrique Pascacio López fue trasladado a Guadalajara, Jalisco, “en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez de Control, Juicio Oral y de Ejecución Penal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado”.

“Hoy enfrentará la imputación, en audiencia inicial, a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco por le hecho con apariencia de delito de violación cometido en contra de la víctima S.L.N”, se lee en el comunicado.

¿Quién es Pacacio López?

Pascacio ha participado en muchos proyectos importantes de la televisión y el cine, como las más reciente serie de Netflix Guerra de Vecinos, 40 y 20, Rosario Tijeras y La diosa del asfalto. Es originario de Chiapas, y su interés por la actuación surgió cuando empezó a estudiar Derecho y fue invitado a participar en un casting para un cortometraje. Luego de esto llevó diversos cursos para continuar con su carrera e incursionó en el teatro.

Esta no es la primera vez que el actor ha sido acusado de agresiones, pues en el pasado Irán Castillo e Ivonne Montero hablaron de su comportamiento calificándolo como una persona tóxica. En el programa de espectáculos Chisme No Like los conductores revelaron que el actor agredió a la conductora Verónica Toussaint cuando eran pareja. Según contó un testigo, le mordió el labio cuando se despidió de ella con un beso.

El actor @pascacio_lopez fué detenido por la denuncia que interpuso la actríz @sarahnichols8 por presunta violencia sexual. Algunas ex parejas como @IvonneMonteroO e @IranCastilloCom y su ex compañera de trabajo @VanessaBauche también han denunciado públicamente que es violento. pic.twitter.com/x99eZf92Bt — chismógrafo_mx���������� (@chismografo_mx) March 17, 2022

Sumado a esto, Vanessa Bauche acusó al actor de violencia y acoso laboral mientras trabajaban en Guerra de Vecinos. Según contó, interrumpió una conversación que ella tenía con el director Salvador Espinosa para gritarle: “Aquí dice en el texto otra cosa, no lo que tú dices, lo que tienes que hacer aquí lo dice”. Aunque no habría sido un delito, también señaló que el 15 de noviembre de 2020 en un restaurante el actor se acercó a su mesa y le gritó: “Estaba bebiendo demasiado alcohol (…) Tienes que aceptar que no estudias. No lees tus guiones, no estudias tus textos, acéptalo”.