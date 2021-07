¿Quién es MJ Rodríguez? Primer mujer trans nominada a Mejor Actriz en los Emmy

ESTADOS UNIDOS.- Mj Rodríguez se ha convertido en la primera intérprete transgénero en obtener una nominación al Emmy en una categoría de actuación importante.

Rodríguez está nominada en la categoría de actriz principal de drama por su interpretación feroz y formidable de la madre de la casa y la enfermera "Blanca Rodríguez" en el drama de época de cultura de salón de baile de FX "Pose". Es su primera atención de la Academia de Televisión.

“Creo que este es un momento crucial. Nunca ha habido una mujer trans que haya sido nominada como actriz principal destacada y siento que eso empuja tanto la aguja hacia adelante, por ahora, la puerta que se debe derribar para tantas personas, ya sean hombres o mujeres trans, no conformes con el género, LGBTQIA+, no importa”, afirmó Rodríguez.

Para Rodríguez el camino no ha sido nada sencillo para llegar hasta este punto, que la Academia de Televisión te tome en cuenta representa una visibilidad que la actriz no había imaginado antes.

La categoría es: hacer historia.

“Un momento como este extiende y abre y alarga las posibilidades de lo que va a suceder y creo que la Academia definitivamente lo está haciendo posible y sus ojos están más que abiertos", Explicó la protagonista de "Pose".

Rodríguez expresa una gran satisfacción al lograr esta nominación, que además de acreditar su carrera artística, deja la puerta abierta a todas aquellas personas de la comunidad LGBTQIA+ que están incursionando en el mundo del espectáculo.

"Sí, creo que van a continuar, y también siento que vamos a seguir hablando, alentando, informando y educando a las personas de todo el mundo. Creo que eso es lo más importante", puntualizó la actriz.

Un antes y un después en la representación LGBTQIA+

Esta nominación marca un paso significativo para la representación LGBTQIA+, y específicamente la representación trans, en los Emmy. Antes de Rodríguez, solo dos artistas abiertamente trans recibieron la atención del Emmy: Laverne Cox fue la primera, obteniendo su primera nominación en la categoría de actriz de drama invitada por su trabajo como la ex reclusa Sophia en "Orange is the New Black" de Netflix en 2014 (y luego recibir tres más, todos en la misma categoría, en 2017, 2019 y 2020); mientras tanto, Rain Valdez de “Razor Tongue” obtuvo una nominación a actriz de comedia o drama en formato corto el año pasado.

En contraste, Jeffrey Tambor, que es un hombre cisgénero y heterosexual, recibió tres nominaciones al Emmy por su actuación como mujer transgénero en “Transparent” de Amazon Prime Video. (Ganó dos veces, en 2015 y 2016.)

"La nominación al Emmy de Michaela Jaé (Mj) Rodríguez como actriz principal destacada en una serie dramática es un gran avance para las mujeres transgénero en Hollywood, y un reconocimiento muy esperado por su actuación pionera en las últimas tres temporadas de 'Pose'", dijo el presidente de GLAAD. y la directora ejecutiva Sarah Kate Ellis. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pose FX (@poseonfx)

"Pose" ofrece una nueva oportunidad a la academia

"Pose" ofreció a la Academia de Televisión la mayor cantidad de oportunidades para celebrar a los artistas LGBTQIA+ de cualquier serie, pero solo Rodríguez y Billy Porter recibieron nominaciones.

Porter está de regreso en la boleta de actor principal de drama por tercera vez consecutiva por su papel de Pray Tell, maestro de ceremonias y mentor de salón de baile; ganó en 2019, para la primera temporada del programa.

El programa también fue nominado en la carrera de series dramáticas (esto marca su segunda nominación allí), así como en escritura dramática, dirección dramática, vestuario contemporáneo, peluquería contemporánea, maquillaje contemporáneo (no protésico) y maquillaje protésico.

“La nominación del programa a una serie dramática sobresaliente, así como la tercera nominación de Billy Porter a actor principal destacado en una serie dramática, marcan un programa histórico que sin duda elevó el listón de la representación trans en televisión y cambió la forma en que los espectadores de todo el mundo entienden lo trans. comunidad. Como señalaron más de 40 organizaciones LGBTQIA+ líderes en nuestra carta abierta sobre 'Pose' a los votantes del Premio Emmy, la representación es importante. Felicitaciones, Michaela Jaé, Billy Porter y todo el equipo de 'Pose'; el mundo está de pie con ustedes y aplaudiendo sus talentos”, dijo Ellis.