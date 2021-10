¿Quién es Alex Hoyer? El novio de Danna Paola que es señalado de violentarla

CIUDAD DE MÉXICO.- En días pasado, inició el rumor de que Danna Paola era violentada y sometida por su supuesta pareja, Alex Hoyer, pero la cantante enfureció y aseguró que era falso lo que se decía de ella y jamás permitiría algo así.

Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… YO NO ME DEJÓ MALTRATAR NI POR UN NOVIO NI X NADIE”, escribió Danna Paola en si cuenta de Twitter.