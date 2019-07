¿Quién era el tuitero Rafael Arias?

CIUDAD DE MÉXICO.- Rafael Arias Menocal, mejor conocido en redes como @nomesecuestres, fue encontrado muerto el pasado lunes, suspendido de un árbol en el patio de la casa de sus padres.

Según detalla la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, los estudios químico toxicológicos practicados en el cadáver arrojan positivo únicamente para alcohol en cantidades mínimas y negativo para drogas, solventes, veneno o medicamentos.

Y agrega en una tarjeta informativa que el protocolo de necropsia reporta asfixia por ahorcamiento, lo que criminalísticamente corresponde a maniobras de tipo suicida.

Su cuenta en Twitter tenía 48.3 mil seguidores y se unió a la red social en mayo de 2009. En Facebook contaba con 506 seguidores y en Instagram con 32 mil 904 seguidores.

Arias subía contenido desde compartir memes a molestar a políticos, cómo la última polémica que desató con Gerardo Fernández Noroña, donde diversos insultos entre ellos provocó que el diputado lo desbloqueara y bloqueara varias veces.

El tuitero llegó a llamar “lacra asalariada”, entre otros insultos, a Fernández Noroña. Pero llegó a disculparse por lo mismo. “Señor diputado, ayer lo insulté y me siento terriblemente apenado. Estaba bajo la influencia del alcohol y siento que no es la manera de resolver nuestras diferencias. Lo invito a que me desbloquee en Twitter, mi cuenta es @nomesecuestres, quiero pedirle una disculpa pública. Reciba de mi parte un afectuoso abrazo. Gracias”.

“Deja de estar ch… A ver. Ya.”. Fue la respuesta de Fernández Noroña, quien también le llegó a decir: “No le juegues al valiente, eres un poco hombre. Te metes conmigo y ¿tienes una idea de quienes me respaldan?”.

El pleito incluso derivó en publicar números de teléfonos personales.

“Sabes que sucede si le informo al compañero presidente respecto a estos mensajes, no se te olvide que ya tenemos una Guardia Nacional, sobrado infeliz… Juégale al valiente y verás que sucede!! Deja de ch… p…”, supuestamente llegó a comentar Fernández Noroña.

Otro diputado “trolleado” por Arias fue René Bejarano, a quien le expuso un proyecto donde exponía la supuesta combinación del árbol de hule con ADN de diversos animales, de los que dijo tener imágenes, que al enviarlas al legislador aparecieron unas ligas en figura de animales. “Pueden usarse como pulseras o para organizar billetes”.

Además, aportó diversas bromas sobre la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Varios de sus seguidores y usuarios de Twitter han lamentado su muerte.

