Quería que Wanda Seux descansara

CIUDAD DE MÉXICO.- María José Cuevas, directora del famoso documental “Bellas de noche” (2016) lamentó profundamente la muerte de su amiga, la vedette Wanda Seux, quien falleció hoy a los 74 años, a causa de distintos problemas de salud que la aquejaban.



La cineasta relató a “Ventaneando” que, aunque la noticia de su partida le dolió profundamente, una parte de ella está tranquila, pues el estado físico de la famosa se deterioró tras un paro cardiaco y varios infartos cerebrales, además de haber sobrevivido al cáncer de mama.



Me angustiaba verla y pensarla en el estado en el que estaba, conectada, en estado vegetal. Entonces claro, todo este tiempo he dicho ‘ya que Wanda descanse’”, dijo María José Cuevas.

“Tenía una alegría por la vida, y ahorita una noticia así realmente pensar en que ya no está y ya no la voy a volver a ver y no me va a contagiar de esa energía positiva, me rompe el corazón”.



Fue de las primeras en enterarse de la muerte de la Wanda, gracias a una llamada de Alfredo Cordero, amigo íntimo de la Vedette que estuvo al tanto de su salud.

“Me avisó hace un ratito Alfredo, gran amigo de Wanda y la persona que ha estado a cargo de ella. Me habló hace tres días porque con la pandemia era un riesgo ir a la Casa del Actor a visitarla, y me dijo que vería si había alguna manera de propiciar el encuentro. Y hoy que sonó el teléfono, pensé que me devolvía la llamada para este asunto y pues, me dio la noticia”, contó.

A partir del documental “Bellas de noche” fue que tuvo una cercanía mayor con Wanda, a quien logró inmortalizar mientras luchaba contra el cáncer de mama que padecía en aquel entonces.



“Conocía a Wanda desde hace 15 años y a partir de ahí fue como que quería hacer un documental de estas mujeres, de esta época de la vida nocturna en la cultura popular de México. Cuando le propuse el documental, le dio cáncer de mama”, relató.

“En ‘Bellas de Noche’, aparece ella con el proceso de enfrentar el cáncer y quedar pelona. Y justo ella se transformaba, se ponía sus plumas para recordar la época y volvía a ese momento de su vida, pero a pesar de que me tocó filmarla varios años, ella enferma cáncer de mama y una sola vez en año la vi sintiéndose decaída, sin ganas de salir de su casa”, remató.



