¿Qué va a pasar con Eleazar Gómez en "La Mexicana y el Güero"?

CIUDAD DE MÉXICO.- La popularidad de Eleazar Gómez cayó de picada luego de ser arrestado por intento de feminicidio a su novia Stephanie Valenzuela. Los internautas llenaron Twitter con ataques al actor y mensajes en los que aseguran que jamás verán una película o proyecto en el que él participe.

Fue por esta razón que se puso en duda el futuro de su personaje en la telenovela “La Mexicana y el Güero”, que es una de las de mayor rating en el canal Las Estrellas.

Nicandro Díaz, productor de este melodrama de Televisa, fue cuestionado por Eden Dorantes a la salida de la televisora, sobre cuál será el futuro de Eleazar en la historia.

“No hay un panorama certero de lo que está pasando, no sabemos qué vayan a determinar las autoridades. No sabemos qué vamos a hacer”, dijo Díaz, quien prefirió no hacer más declaraciones sobre el tema.

Eleazar le da vida a “Sebastián”, un médico que está en proceso de aceptar su homosexualidad al ser pareja de “Diego”, interpretado por Sian Chiong. Aunque el personaje protagoniza una pareja en la telenovela, ésta no es trascendental para la continuidad de la historia.

“Ya vamos a terminar. De grabaciones nos vamos todo diciembre y al aire a finales de enero”, explicó Nicandro.

El actor fue arrestado la madrugada de este jueves por agredir y tratar de estrangular a su novia Stephanie Valenzuela, además del largo historial que tiene el famoso como un hombre violento en sus relaciones amorosas del pasado.