¿Qué enfermedad padece Paty Cantú?: "Me costó un año perseguir el diagnóstico"

ESTADOS UNIDOS.- Paty Cantú actualmente tiene 38 años de edad y ha padecido algunos problemas de salud. Actualmente lleva un tratamiento que le permite hacer su vida con normalidad, pero cree que si le hubieran detectado a tiempo la enfermedad, su vida habría sido menos desgastante.

Te puede interesar: Paty Cantú "estalla"en Twitter contra artistas que ayudó y ahora la ignoran

De acuerdo con Quién, la cantante participó en el concierto Un Récord por la Tiroides en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, cuyo objetivo fue crear consciencia en la gente respecto a este padecimiento, y ahí compartió su experiencia.

¿Qué enfermedad padece?

Paty contó que desde hace tiempo sufre de hipotiroidismo, un trastorno en el que la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas para satisfacer las necesidades del cuerpo.

Estuvo un año yendo con varios médicos antes de saberlo porque no daban con el diagnóstico adecuado: “Al principio me dijeron que tenía 20 cosas que no eran y me hicieron análisis de sangre”.

Te puede interesar: "No soy yo, es mi tiroides": la montaña rusa emocional de las mujeres con problemas hormonales

Los doctores señalaron que podría tener leucemia o lupus, pero hasta que le detectaron la enfermedad que realmente tenía, pudo iniciar un tratamiento que la ayudara a sentirse mejor.

Fue tan fácil como empezar a tomar una pastilla todos los días y me regresó a la vida y la personalidad. Pude volver a dormir, a controlar mi peso, a controlar mis emociones”, platicó.

Agregó que platica de estas cosas abiertamente, ya que cree que se deben normalizar las conversaciones "absolutamente humanas".