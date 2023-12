¿Qué dijo Ginny Hoffman sobre la denuncia por omisión que interpuso Daniela Parra?

Ciudad de México.- Ginny Hoffman ofreció detalles sobre su comparecencia junto a su hija, Alexa, ante las autoridades el pasado noviembre.

La acción fue en respuesta a la demanda presentada por Daniela Parra, media hermana de Alexa y primogénita de su ex esposo, Héctor Parra, quien la acusó de omisión en la denuncia de presuntos delitos cometidos por Parra.

Me presenté a un citatorio, una demanda que interpuso Daniela Parra en contra de mí por omisión, o sea, ella dice que yo no denuncié a tiempo los delitos que cometió su papá, entonces yo me presenté con las autoridades como debe de ser. Citaron a mi hija, ella se presentó, ya declaramos, y todo está en manos de las autoridades, ellos deciden”, explicó Hoffman en una entrevista para el programa Ventaneando.

Daniela Parra.

Críticas en redes sociales

Ante las críticas en redes sociales sobre el presunto uso de su hija para vengarse de su expareja y acusarlo de abuso sexual, la actriz que formó parte del programa Chiquilladas negó rotundamente esta situación.

“Jamás mentiríamos de una cosa así, o sea, imagínate tú en qué cabeza de qué mamá puedes poner a tu hija de por medio en una situación tan asquerosa, o sea, Dios, no me cabe en la cabeza”, aseveró.

En relación con el proceso de apelación de la sentencia de 10 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores que recibió Héctor Parra, Hoffman destacó la transparencia de las autoridades.

Alexa y Ginny Hoffman.

La apelación

“Aquí no se habla de ninguna incompetencia, antes de comenzar el juicio ellos interpusieron un amparo, y lo que pasa es que esta sala de magistrados son los que ya habían decidido de ese amparo y de esa apelación, entonces por ética ellos dicen ‘nosotros ya conocemos de este caso, no podemos resolver porque ya resolvimos en una ocasión, por ética, por profesionalismo, se lo pasamos a otra sala que no conozca del caso para que ellos deliberen’”, mencionó.

Finalmente, la ex de Héctor Parra subrayó: “Fue todo lo contrario, o sea, los magistrados han actuado con una rectitud y con un profesionalismo impresionante”.