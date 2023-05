Héctor Parra envía comunicado desde la cárcel sobre su sentencia

Ciudad de México.- Luego de ser encontrado como responsable del delito de corrupción de menores, Héctor Parra fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión el pasado 25 de mayo.

Tras esta resolución, el actor rompió el silencio a través de una carta publicada por su primogénita Daniela.

Te puede interesar: Sobrina de Ginny Hoffman, rompe el silencio y asegura que su familia manipula la justicia

En ella, Parra sigue alegando que es inocente del cargo contra su hija Alexa y destacó que nunca cometería algún acto que dañara a sus descendientes.

Héctor Parra fue condenado a 10 años de prisión por corrupción de menores contra su hija Alexa.

Alega que son mentiras y calumnias

“Y hoy como el primer día que inició esta impensable pesadilla de confabulación, mentiras y calumnias de lo más bajas y burdas, sigo y seguiré defendiendo mi inocencia. Ahora lo grito firmemente, con la frente muy en alto y con más entereza que nunca. A pesar de “algunos” y a pesar de todo seguiremos en pie de lucha y no con mi verdad sino con… ¡¡LA VERDAD!!”, inició su mensaje.

He negado y me mantengo negando rotunda y categóricamente las falsas acusaciones que mi propia hija obviamente manipulada, entrenada y amenazada se ha prestado a una complicidad tan vil. Lo cual lamento con profundo dolor y más por ella que por mí”, subrayó.

Debido a que fue la propia Alexa quien lo señaló ante las autoridades, Héctor comentó: “Qué fuerte reconocer que mi hija sí es una víctima, pero no de su propio padre como lo quieren hacer parecer. Es víctima del coraje, el despecho, la frustración y la venganza de una madre inhumana y sin escrúpulos. Desde el día que nació mi hija la he amado, cuidado, apoyado y sobre todo ¡RESPETADO!”.

Héctor Parra.

Te puede interesar: Daniela Parra denuncia irregularidades en caso de Alexa Parra contra su padre Héctor

Asegura que nunca les ha faltado al respeto a sus hijas

Y recalcó: “Jamás en mi vida, ni por un segundo he sido capaz de faltarles al respeto a ninguna de mis dos hijas en ninguna de las maneras posibles. No existe en mis genes, ni en mis principios, ni en mi educación, y quiero resaltar que mi madre y mi abuela especialmente, además del resto de mi familia, sembraron en mí, con el ejemplo, el respeto, la honradez, la disciplina y demás valores que me hace ser un hombre intachable”.

Fotos: Cortesía

Asimismo, el artista que ganó fama por sus incontables participaciones en melodramas y programas unitarios en televisión expresó: “Es evidente que al declararme absuelto del supuesto abuso sexual, se supone de manifiesto las falsas declaraciones, peritajes a modo, testigos mal entrenados y una serie de incongruencias y contradicciones. Y aún así me hacen responsable del supuesto delito de corrupción de menores, que dicho sea no corresponde ni encuadra en términos estrictamente legales”.

Tras agradecer todo el apoyo recibido ante los señalamientos y dictamen en su contra, Parra finalizó su escrito con la siguiente consigna: “A pesar de tener todo en contra soy libre de corazón y espíritu, pero el día y la hora perfecta llegará y con la justicia divina seré libre completamente”.