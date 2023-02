¿Qué adelantos de películas se mostrarán durante el Super Bowl 2023?

ESTADOS UNIDOS.- El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes y reconocidos en todo el mundo; sin embargo, también es notable por show de medio tiempo, protagonizado por artistas de gran calibre que suelen derrochar talento y visuales, y por sus anuncios durante los cortes comerciales.

Compañías de diversos sectores pagan grandes cantidades de dinero solo para tener un espacio en el programa comercial del evento, pues posee un alto índice de espectadores, superando incluso los 100 millones. Uno de los sectores que aprovecha más la oportunidad y resulta bastante beneficiado es la industria cinematográfica.

No son pocos los estudios de películas que tienen presencia en el Super Bowl para promocionar sus próximos proyectos. De este modo, el medio estadounidense Deadline ha revelado una lista con las películas que revelarán un nuevo adelanto durante los cortes comerciales.

Disney, Warner Bros, Universal Studios y Paramount son los principales participantes

Para empezar, está Walt Disney, que aprovechará el partido para promocionar la última película de Marvel, "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". A pesar de gozar del prestigio de la etiqueta de Marvel, Ant-Man no logra hacerle frente a héroes como Black Panther o Spiderman, por lo que la promoción podría sentarle de maravilla.

 

Después de años turbulentos, DC Comics también está dispuesto a presentar su película más polémica pero anticipada de los últimos años. "The Flash", protagonizada por Ezra Miller y descrita como "probablemente una de las mejores películas de superhéroes jamás creadas" por James Gunn, finalmente revelará nuevos detalles sobre su trama y personajes.

 

Por otro lado, Universal Studios ha decidido empezar la 'masiva' promoción de "Fast X", la décima entrega de la franquicia de "Rápidos y furiosos". Esto supondría que los plomeros más famosos del mundo no participarían en el Super Bowl con "The Super Mario Bros. Movie".

A pesar de que muchos adelantos de películas ya han sido confirmados, se espera que hayan muchas sorpresas en camino, como la nueva adaptación de "The Little Mermaid" de Disney, "Scream VI", "Transformers: Rise of the Beasts", "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" o "John Wick: Chapter 4".