"Puedo amarme mejor que tú": Miley Cyrus confirma nueva música para 2023

ESTADOS UNIDOS.- Después de una larga semana de especulaciones, rumores y cripticos mensajes, Miley Cyrus ha confirmado que lanzará nueva música el próximo año por medio de nuevos anuncios promocionales.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de lo múltiples posters posicionados en bardas y establecimientos alrededor de las ciudades más importantes en todo el mundo.

��Posters teasing the release of new Miley Cyrus music on January 13 have been spotted. pic.twitter.com/gcalZPBwvq — Pop Crave (@PopCrave) December 31, 2022

Dicho material posee una fotografía de la intérprete de "Bad Karma" con lentes oscuros y los labios pintados de un rojo intenso. Mientras que al lado posee curiosos mensajes que anticipan contenido lírico de su próximo sencillo.

Miley traerá consigo un mensaje de empoderamiento

Algunas de las leyendas que se pueden observar son: "Puedo amarme mejor que tú" (I can love me better than you can), "Puedo llevarme a bailar" (I can take myself dancing), "Puedo tomar mi propia mano" (I can hold my own hand) y "Puedo comprarme flores" (I can buy myself flowers).

Esto deja bastante claro que Miley empezará su nueva era musical con un mensaje de empoderamiento e independencia, algo que ya perfeccionó en 2020 con "Midnight Sky", el sencillo líder de Plastic Hearts.

Por último, los carteles revelan la fecha del 13 de enero sin dar muchas explicaciones, sin embargo, los seguidores de la cantante estadounidense ya han marcado la fecha en sus calendarios y aseguran que será el día de lanzamiento del primer sencillo de su próximo álbum.

