Miley Cyrus adelanta nueva era musical con promocionales en Los Angeles

LOS ANGELES.- Miley Cyrus es una de las artistas más innovadoras de los últimos años. Con cada nuevo proyecto, muestra una distinta faceta de sí misma y cambia por completo la jugada, por lo que el anuncio de lo que podría ser una nueva era musical por parte de la ex-estrella de Disney ha generado bastantes expectativas.

El pasado viernes, usuarios de redes sociales compartieron múltiples imágenes de anuncios promocionales alrededor de Los Angeles, California, en los que se lee la leyenda "New year, new Miley" ("Nuevo año, nueva Miley"). De inmediato, los fanáticos se llenaron de emoción pues esto podría significar el principio de una nueva era musical.

NEW YEAR. NEW MILEY ���� pic.twitter.com/i5JAxnthQ2 — Miley Cyrus News (@MileyArmy) December 17, 2022

Asimismo, los promocionales contienen imágenes elusivas del supuesto nuevo material discográfico. Los fanáticos perciben una estética parecida a la de su más reciente álbum, Plastic Hearts (2020), por lo que se podría esperar que Miley siga experimentando más dentro del género rock.

Miley Cyrus ha dominado algunos de los géneros musicales más importantes de la industria

El próximo 31 de diciembre, la intérprete de "Angels Like You" conducirá su propio especial de Año Nuevo titulado "Miley's New Year's Eve Party" con la esperada participación de su madrina y superestrella del country Dolly Parton. En este sentido, sus seguidores esperan que durante dicho evento, la cantante anuncié algo al respecto.

Miley Cyrus no es una desconocida a los cambios de estética y mucho menos de géneros, pues ha sido una práctica habitual durante toda su carrera. A pesar de que el género pop siempre fue predominante a principios de su carrera, desde canciones como "7 Things" o "Permanent December", se podían vislumbrar tonos de los géneros rock/punk y hip hop, respectivamente.

Los cambios más drásticos de su carrera, sin embargo, han sido con Bangerz (2013), en el cual se apoyó fuertemente del género hip hop y R&B para distanciarse de su alter-ego de Disney, Hannah Montana. Por otra parte, en 2020 lanzaría lo que muchos consideran un álbum que ha logrado definir su carrera de nuevo, Plastic Hearts. Un álbum que deja el pop de lado y le da la bienvenida al lado rockero de Miley.

Te puede interesar: Miley Cyrus dedica emotivo mensaje sobre salud mental en el Corona Capital