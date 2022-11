Miley Cyrus dedica emotivo mensaje sobre salud mental en el Corona Capital

CIUDAD DE MÉXICO.- Miley Cyrus realizó su regreso triunfal a tierras mexicanas después de ocho años tras encabezar la última noche del Corona Capital 2022 el pasado domingo. Sin embargo, la cantante estadounidense se mostró vulnerable e incluso confesó haber sufrido un ataque de ansiedad durante su presentación.

A pesar de que el público le mostró gran cariño y hasta le cantaron las mañanitas en anticipación de su próximo cumpleaños, Miley no pudo evitar que la ansiedad se apoderara de ella a la mitad del concierto, pues justo antes de interpretar "7 Things" decidió ser honesta con la audiencia.

¿Alguna vez se han sentido ansiosos sin ninguna razón y muy inseguros? Así me siento ahora y no estoy segura por qué. Tenía miedo porque me sentía sola pero ahora los veo y sé que no estoy sola. Si mi música les ayudó, vamos a superar esos miedos juntos, confesó.

"¿alguien alguna vez se ha sentido con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura? yo me siento así ahora y no sé por qué, tenia miedo porque me sentía sola pero ahora os veo y sé que no estoy sola, si mi música os ayudó vamos a superar esos miedos juntos" - miley cyrus �� pic.twitter.com/JiYvMJC0Ud — ♔☾ (@milesholy) November 21, 2022

Miley buscaba el apoyo de su familia para calmar sus nervios

Los aficionados gritaron y aplaudieron en apoyo a la intérprete de "Angels Like You", pues pudieron observar que algo no andaba bien con ella y que probablemente necesitaría la energía positiva del público para poder enfrentar su ataque de ansiedad.

"The Climb" se convirtió en una de sus canciones más representativas, después de haber ayudado a tantas personas por su lírica tan inspiradora y perseverante. Es por esto que mientras sonaban las primeras notas de dicha canción, Miley volvió a comentar sobre su salud mental.

Siento que todas estas canciones que estaban destinadas a ayudarles, ahora son para ayudarme a mí. Realmente necesito escuchar esta canción más que nadie aquí, se trata de no rendirse, confesó antes de cantar las primeras líneas de la canción.

“Siento que todas estas canciones que estaban destinadas a ayudarte ahora son para mí… realmente necesito escuchar esta canción más que a nadie ya que trata sobre no rendirse.”

-Miley Cyrus antes de cantar The Climb- pic.twitter.com/NJybYMKcMy — Miley Cyrus Noticias (@NoticiasSmilers) November 21, 2022

Al terminar su presentación, usuarios de redes sociales mandaron mucho cariño a la artista, le agradecieron la espectacular energía que emanó durante su presentación a pesar de no haber estado en el mejor estado mental y le desearon una pronta recuperación.

Te puede interesar: "Pensaba que moriría si no tenía pareja": Miley Cyrus habla de cómo superó su divorcio.