¡Prueba ese veneno rosa! Blackpink visitará México con el 'Born Pink World Tour' en 2023

ESTADOS UNIDOS.- Blackpink definitivamente estará en tu área el próximo 26 de abril si resides en México, pues el grupo femenino de K-pop ha revelado finalmente su primera visita a tierras mexicanas como parte de su gira "Born Pink World Tour".

Eran muchas las expectativas sobre una posible parada de Blackpink por Latinoamérica, pues se han posicionado como uno de los grupos surcoreanos más exitosos a nivel global y con una gran base de seguidores al sur del continente americano.

A pesar de que dicho sueño no se ha cumplido en su totalidad, la primera piedra ya ha sido lanzada pues México se ha convertido en el primer país latinoamericano con una fecha confirmada.

Los fanáticos esperan que la gira mundial llegue a más lugares de Latinoamérica

Será el próximo miércoles 26 de abril de 2023 cuando Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé prenderán en fuego, metafóricamente, el escenario del inmenso Foro Sol en Ciudad de México al intérpretar éxitos como "Kill This Love", "How You Like That" o "Pink Venom".

Los "Blink" mexicanos, sin duda, fueron incendiados de emoción por la inesperada noticia y no pueden esperar para asegurar un espacio en el que todo apunta será uno de los eventos musicales más grandes del año.

Hasta el momento, no han sido anunciadas fechas de preventa y venta general. No obstante, el cartel oficial revela que los boletos serán distribuidos por Ticketmaster.

EL 26 DE ABRIL BLACKPINK EN MEXICO!



MEXICO GANANDO DESDE SIEMPRE pic.twitter.com/wnj6GMTPmi— Yeli✨ (@tayIenasunshine) January 31, 2023

Te puede interesar: Blackpink alcanza el #1 en la lista Billboard de los 200 álbumes más populares