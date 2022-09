Blackpink alcanza el #1 en la lista Billboard de los 200 álbumes más populares

ESTADOS UNIDOS.- Blackpink acaba de protagonizar un logro histórico en la industria de música. Su álbum Born Pink alcanzó el primer puesto en la lista Billboard de los 200 álbumes más populares en Estados Unidos. Es la primera vez que Jennie, Lisa, Jisoó y Rosé encabezan la lista.

Se advirtió que blackpink volvería con todo, estuvieron los antis 2 años arrastrando y rebajando a blackpink cómo quisieron

Ahora quién se ríe de quién?��



BLACKPINK BIGGEST GIRL GROUP

BORNPINK #1 BILLBOARD 200

CONGRATULATIONS BLACKPINK #RecordBreakerBORNPINK @BLACKPINK pic.twitter.com/j12SJbL6DX — almen (@tinifordove) September 25, 2022

Born Pink es el segundo álbum de estudio de las cantantes. Cuenta con ocho canciones y ya suma 102 000 unidades de álbumes adquiridas.

Desde 2008, ningún grupo conformado en su totalidad por mujeres había llegado al no. 1. Para Blackpink, es la segunda ocasión en llegar a la lista: The Album, su primer disco, estuvo en el no. 2 en Octubre de 2020. También son el primero de los tres grupos coreanos que aparecen en la lista este 2022, por delante de BTS (Proof) y Stray Kids (Oddinary).

'Pink Venom', el gran hit

La lista de Billboard se basa en un análisis de consumo con base en las unidades de álbum equivalentes. Su sencillo, 'Pink Venom', ha estado en los primeros lugares de popularidad a nivel mundial. Con dos y tres semanas en el primer sitio de la Billboard Global 200 y la Billboard Global Excl, respectivamente.

El último grupo femenino en lograr este lugar había sido Danity Kane, con su segundo álbum, Welcome to the Dollhouse, el 5 de abril de 2008.

el orgullo que siento por ellas y por nosotros que logramos darle esto a las chicas, por más que los antis se unieron para que no lo lográramos, superamos la expectativa de ellos y de las predicciones



BORNPINK #1 BILLBOARD 200

CONGRATULATIONS BLACKPINK #RecordBreakerBORNPINK pic.twitter.com/1JnRbWYcew — cas (@lalisabstdancer) September 25, 2022

Tal vez te puede interesar: Camilo estelariza la primera portada en español de la revista Billboard