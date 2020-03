Protagonista de “La Casa de Papel” dio positivo de COVID-19

ESPAÑA.- La actriz Itziar Ituño confirmó por medio de su cuenta de instagram que está infectada con coronavirus.

La española presentaba varios síntomas que provoca dicho virus, como fiebre y tos seca, por lo que decidió realizarse el examen epidemiológico y resultó postivo.

“Desde el viernes por la tarde tengo los síntoma… y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien”, escribió.

La también cantante afirma que su caso es leve pero que estará aislada por los próximos 15 días.

“Esto no es tontería, ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar esto”, agregó.

Itziar recomendó a sus seguidores que se apliquen la vacuna para evitar padecer COVID-19.