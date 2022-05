Prometida de Liam Payne se entera que la engañan por su club de fans.

Tijuana, Baja California.- ¡Atraparon al ex Directioner, Liam Payne con las manos en la masa! Tal parece que no hay verdad que no salga a la luz y el caso del artista no fue la excepción.

Los fanáticos del cantante compartieron una fotografía en instagram donde se le ve abrazado de una joven y etiquetaron a su prometida, aseguraron se miraban muy lindos juntos. Pero no se esperaban que no fuera ella y estuvieran delatando una infidelidad.

Maya Henry pidió a los seguidores del cantante pararan de etiquetarla porque no se trataba de ella. "Los amo mucho a todos los fans pero por favor paren de enviarme fotos de mi prometido envuelto alrededor de otra mujer. Esta no soy yo y es muy fuerte conocer que esto esta pasando sin verlo. Suficiente ahora" respondió al club de Payne.

La propuesta de matrimonio

Maya y Liam empezaron una relación a mediados de 2018, el famoso le propusó matrimonio con un anillo de 78 millones de pesos. Aunque habían tenido complicaciones en su noviazgo, se habían reconciliado públicamente en más de una ocasión.

"Me siento más que nada en este momento, estoy más decepcionado de mí mismo porque sigo lastimando a la gente. Eso me molesta. Simplemente no he sido muy bueno en las relaciones. Y sé cuál es mi patrón de cosas con las relaciones en este momento. No soy muy bueno con ellos, así que necesito trabajar en mí mismo antes de ponerme en contacto con otra persona”, dijo cuando terminaron en 2021 para "Diario de un CEO".

El intérprete de "Bedroom floor" no se ha pronunciado al respecto sobre si habrá una ruptura amorosa.