Liam Payne terminó su relación con su prometida Maya Henry

CIUDAD DE MÉXICO.- Liam Payne reveló que canceló su compromiso con Maya Henry, a quien le pidió matrimonio en agosto de 2020 y le entregó un anillo de más de 4 millones de dólares.

Fue en el podcast “Diario de un CEO” donde Liam le dijo al presentador, Steven Barlett que necesitaba trabajar en sí mismo, pero se sentía molesto por lastimar a Maya.

Me siento más que nada en este momento, estoy más decepcionado de mí mismo porque sigo lastimando a la gente. Eso me molesta. Simplemente no he sido muy bueno en las relaciones. Y sé cuál es mi patrón de cosas con las relaciones en este momento. No soy muy bueno con ellos, así que necesito trabajar en mí mismo antes de ponerme en contacto con otra persona”, dijo.

Liam Payne, de 27 años de edad y Maya Henry, de 21, empezaron a salir en 2018, después de que el cantante se separó de su anterior pareja, Cheryl, de 37 años, con quien tuvo a su hijo Bear, quien actualmente tiene 3 años.



NO ESTABA “AL 100” EN SU RELACIÓN

El intérprete de “Stack it Up” confesó a Barlett que no estaba al 100% en su relación con la joven estadounidense, y no se sentía a gusto, por lo que tuvo que decirle la excusa típica que la separación “era por el bien de los dos”.

“Simplemente ya no estaba dando una muy buena versión de mí, que no apreciaba y no me gustaba ser. Honestamente puedo decir que me siento mejor. No me sentí bien haciendo lo que hice, pero tenía que suceder. Solo una forma cursi de decir que fue lo mejor para los dos”, apuntó.

Tras la noticia de la separación, los fans del artista quedaron en shock y se manifestaron enredes sociales, quienes tenían la esperanza de ver a la pareja llegar al altar.