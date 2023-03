Príncipe Harry regresa a Londres por demanda

Reino Unido.-Este lunes el Duque de Sussex estuvo llegando al Tribunal Superior de Londres para poder acudir a una audiencia en su caso contra Associated Newspapers, esta se supone es la primera vez que el príncipe Harry regresa al Reino Unido después del fallecimiento de su abuela, la reina Isabel II, en septiembre de 2022.

Fue en octubre del año pasado cuando el royal de 38 años, junto con otras celebridades como Elton John y su esposo David Furnish, Elizabeth Hurley, Sadie Frost y la baronesa Doreen Lawrence de Clarendon, quienes presentaron una demanda en contra de Associated Newspapers, el editor de los tabloides británicos Daily Mail y el Mail on Sunday.

El príncipe Harry se enfrenta al diario británico en una corte de Londres por difamación https://t.co/fei8FbqkK5 pic.twitter.com/QnDW7fG86w— El Espectador de Caracas (@espectadorccs) March 27, 2023

Se iniciaron acciones legales

Según información obtenida por Variety, Elton y Furnish, Elizabeth y Lawrence, presentaron tres demandas separadas contra la compañía en el Tribunal Superior de Londres.

Por parte del bufete de abogados del príncipe Harry y Sadie también se confirmó que se han iniciado las acciones legales contra ellos.

#Entretenimiento | El #PríncipeHarry �� regresó a #Londres ���� este lunes para el juicio en contra del periódico �� #DailyMail.



Al tribunal también acudió @eltonofficial �� quien junto a otras celebridades, presentaron una demanda colectiva por espionaje.



�� AP/AFP pic.twitter.com/vKmX4th2wu— Digital News QR (@DigitalNewsQR) March 28, 2023

Esta demanda se ha dado, ya que "individuos han identificado pruebas convincentes y muy angustiosas de que han sido víctimas de actividades delictivas abominables y violaciones graves de la privacidad por parte de Associated Newspapers", como se indica en un comunicado de prensa.

Violaciones graves de la privacidad

Estas “actividades delictivas” que mencionan en el comunicado que se están presentando en contra del editor es sobre "contratar investigadores privados para colocar en secreto dispositivos de escucha dentro de los automóviles y hogares de las personas, encargar a personas que escuchan y graban las llamadas telefónicas de las personas", así como "el pago de oficiales de policía, con vínculos corruptos con investigadores privados, para obtener información privilegiada y sensible".

El Príncipe Harry alegó que un grupo de medios británico estuvo involucrado en recopilación ilegal de información. #NmásCentral con @fantoniopera | #UnMundoCompartido | Síguelo por https://t.co/Oa9KOxcbLy pic.twitter.com/MBUqiOvHQD— N+Media (@nmasmedia) March 27, 2023

Associated Newspapers niega las denuncias

Por parte de un portavoz de Associated Newspapers, ha respondido a estas denuncias y niega estas acciones que se imputan en contra de la empresa.

"Refutamos por completo y sin ambigüedades estas difamaciones absurdas que parecen no ser más que un intento planificado y orquestado de antemano de arrastrar los títulos de Mail al escándalo de piratería telefónica en relación con artículos de hasta 30 años de antigüedad", compartió su declaración con E! News el 6 de octubre.

"Estas afirmaciones sin fundamento y altamente difamatorias, basadas en evidencia no creíble, parecen ser simplemente una expedición de pesca por parte de los demandantes y sus abogados, algunos de los cuales ya han llevado casos en otros lugares".

No es la primera demanda que el príncipe pone

Esta demanda, en contra de Associated Newspapers, no sería la primera que interpone el príncipe Harry, ya que actualmente tiene un caso de difamación en curso contra el Mail on Sunday.

