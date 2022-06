Primo de Remmy Valenzuela quita demanda por miedo a represalias

Ciudad de México.- El cantante Remmy Valenzuela se habría visto en el ojo público después del escándalo que se armó tras la agresión contra su primo Carlos y su novia, quienes lo denunciaron por violencia hace un año.

Aunque en su momento Remmy aseveró que la denuncia había sido retirada ya que habría arreglado el asunto de manera privada, es ahora su tía, Patricia Buelna quien desmintió al cantante.

Según la madre de Carlos, su hijo enfrentó una rehabilitación después del ataque. “Le pusieron una placa en su pómulo, que tiene 7 clavos para reconstruirle el pómulo, para que no se le cayera el ojo”, dijo Paty en entrevista para el programa Hoy.

De igual forma, la tía del cantante desmintió que su hijo haya recibido los 5 mil dólares señalados como reparación del daño.

Nosotros no recibimos absolutamente nada de él, ni siquiera una disculpa, ni siquiera ha habido un pequeño acercamiento, un padre o una madre como yo… ¿me conformaría con 5 mil dólares?, ni siquiera para el hospital me alcanzaba. La vida de mi hijo no tiene precio”