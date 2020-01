Primer vistazo del nuevo Capitán América y de su escudo

ESTADOS UNIDOS.- Se dieron a conocer nuevas fotos del set ‘The Falcon and the Winter Soldier’ donde se revela un primer vistazo a Wyatt Russell como John Walker con el escudo del Capitán América, además de un nuevo traje.

Page Six fue quien publicó las últimas fotos de la producción del programa Marvel, todas con Russell disfrazado como John Walker. Primero, aparece con un uniforme militar formal, luego con un disfraz de Capitán América rediseñado y manipulando lo que parece ser el escudo de Steve Rogers.

Wyatt Russell spotted filming ‘The Falcon and the Winter Soldier’ series https://t.co/6slFw5Z9U8 pic.twitter.com/cONEQhatVo — Page Six (@PageSix) January 21, 2020

Aunque The Falcon and the Winter Soldier ha estado filmando durante algún tiempo, este es el primer vistazo a Russell disfrazado como John Walker.

Anunciada en San Diego Comic-Con 2019, la próxima serie de Disney + será el primer programa de televisión de Marvel Studios como parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

The Falcon and the Winter Soldier está protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, repitiendo sus papeles en el cine como Bucky Barnes, alias Winter Soldier y Sam Wilson, alias Falcon, respectivamente. A ellos se unirán los actores de cine del Capitán América que regresan, Daniel Brühl como Baron Zemo y Emily VanCamp como Sharon Carter.