ESTADOS UNIDOS.- Gal Gadot impresionó a todos sus seguidores en redes sociales luego de publicar el primer teaser de Wonder Woman 1984.

En la descripción la actriz detalló que el primer avance completo de la esperada secuela de DC Comics, se estrenará en CCXP en Brasil y llegará en línea poco después. Mientras tanto, tenemos un poco de material de Wonder Woman 1984 que muestra a Gal Gadot nuevamente en acción para la secuela que la sitúa a mediados de la década de 1980. Además, podemos ver un poco de Pedro Pascal como el villano Maxwell Lord.

Hay un lazo elegante en este metraje, y tal vez lo que parece ser su balanceo en la iluminación. Además, los colores aparecen mucho más de lo que lo hicieron en la primera película de Wonder Woman. Pero la mejor parte es el momento en que Diana saca una bala de una pistola y la golpea con su pulsera hacia una amenaza invisible.

La película se sitúa rápidamente a la década de 1980 cuando la próxima aventura en la gran pantalla de Wonder Woman la encuentra frente a un enemigo completamente nuevo: The Cheetah. Como se anunció previamente, la película también está protagonizada por Kristen Wiig en el papel del Supervillano The Cheetah, así como de Pedro Pascal. Chris Pine también regresa como Steve Trevor.

Wonder Woman 1984 llega a los cines el 5 de junio de 2020.