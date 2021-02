Presidencia censuró "La Rosa de Guadalupe" ¿Cuál fue el motivo?

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante los 14 años de transmisión, en La rosa de Guadalupe se han tocado todo tipo de temas. Desde la filtración de fotos íntimas, los sugar daddies, las relaciones de hombres jóvenes con mujeres mayores e incluso tendencias virales como aquella de "La Ballena Azul", pero aunque podría pensarse que cualquier asunto está permitido, la producción de Televisa ha enfrentado la censura en algunas ocasiones.

En una entrevista para el canal TLNovelas, Miguel Ángel Herros -productor del programa- reveló algunas dificultades que ha enfrentado la emisión, incluida una con Presidencia de la República.

Según Herros, en los más de diez años de historia del programa se han tenido que censurar cuatro capítulos.

“Dos los guardamos hace tiempo y dos nos [lo] pidieron; uno de ellos incluso de Presidencia de la República nos dijeron ‘por favor ese tema no queremos que lo toque’ (sic)”, explicó.

El productor no especificó qué tema le pidió censurar la Presidencia ni durante cuál administración surgió la petición. (Dado que La rosa... se estrenó el 5 de febrero de 2008, la indicación pudo haber llegado lo mismo por parte del Gobierno de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o incluso de Andrés Manuel López Obrador.)

Lo que sí dijo fue que uno de los temas censurados tenía que ver con un caso real de mucho impacto en el país. “Era violación a niñas que estaban en un campamento, y que lógicamente afectaba y seguirá afectando a quien toque ese tema”.

Y aunque la emisión se caracteriza por tocar conflictos sociales -principalmente entre niños y jóvenes, en cuya resolución influyen los valores de la religión católica y la Virgen de Guadalupe, el programa de Televisa también ha llegado a recibir las críticas de la Iglesia.

Fue cuando presentaron un capítulo sobre el vientre de alquiler, protagonizado por Alma Muriel.

“Nosotros le debemos un respeto a la Iglesia, por tener a la Virgen de Guadalupe ahí; sin embargo, la Iglesia un solo capítulo nos criticó y sí lo pasamos al aire y nos lo criticó porque los fieles hablaron con el rector de la Basílica”, narró. La imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido protagonista desde el inicio de la serie, al igual que la milagrosa rosa blanca y el 'airecito' milagroso. “Cuando se habla de La rosa de Guadalupe siempre digo (que) no es un programa religioso, es un programa en donde está implícito un milagro de la virgen de la Guadalupe, que es la madre no solamente de México, sino prácticamente ya de toda Latinoamérica”, detalló.

El impacto de La rosa de Guadalupe

Hasta ahora, la emisión ha presentado unos 1.400 casos. Algunos de los episodios han estado en la mira por la manera en que presentaron ciertas temáticas. También suelen ser objeto de memes en redes sociales en donde se hace referencia al “airecito” de la Virgen y a las rosas blancas que aparecen antes de que ocurra un milagro.

Pero más allá de la controversia generada por su contenido, lo cierto es que el programa es uno de los más exitosos de Televisa.

El pasado febrero, el programa fue reconocido en los premios Global TV Demand Awards, en la categoría Most In Demand Export From Latin America. Los galardones fueron creados para otorgarles reconocimiento a los contenidos audiovisuales de mayor demanda a nivel internacional.

Ante ese triunfo, Herros explicó a Las Estrellas: “Los capítulos de La rosa de Guadalupe no solo tienen repercusión en México y en Estados Unidos, sino que lo exportamos a 23 países, y en esos países quieren visitar la Basílica de Guadalupe, por eso la incluimos en los episodios”.

También dijo que en algunas naciones les compraron el formato (creado por Carlos Mercado Orduña) para realizar sus propios contenidos.

“En algunos países nos han comprado la lata, el mismo episodio pasa en sus países, pero otros nos han comprado el formato, o sea, ellos adaptan las historias de acuerdo con sus hábitos y costumbres. Por ejemplo, Brasil primero nos compró la lata y luego el formato. Ellos lo harán, a lo mejor, con una virgen originaria de su país”.