Preparan serie biográfica de Elon Musk

ESTADOS UNIDOS.- En la era en que las series biográficas están de moda, ahora es el turno de Elon Musk de contar su historia.

De acuerdo con “Variety”, HBO está produciendo una mini serie basada en la vida y obra del magnate sudafricano, y contará con Channing Tatum como productor ejecutivo.

Serán 6 episodios que adaptarán el libro “Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future" escrito por Ashlee Vance y basándose en la vida de Musk.

Como guionista, contarán con el talento de Doug Jung, quien ha trabajado en “The Cloverfield Paradox”, “Mindhunter” y “Star Trek Beyond”.

Hasta el momento no se cuenta con un director o elenco , aunque “Variety” reporta que será el propio Musk quien elegirá a los actores que lo encarnarán en las distintas etapas de su vida.