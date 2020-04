Preocupa a Kate del Castillo la falta de botox en su rostro

Kate del Castillo sostuvo una divertida conversación con su hermana Verónica a través de una videollamada en la que platicaron de diversos temas; no obstante, sorprendió en el momento que confesó que ya necesita botox.

Contrario a otras artistas que niegan hacerse algunos arreglitos estéticos, Kate no dudó en manifestar abiertamente su preocupación por la falta de este tratamiento en su rostro, aunque segundos después le restó importancia debido al momento que se vive en el mundo.

Mientras las famosas hermanas contaban que a raíz del confinamiento han cuidado mucho más su alimentación, Kate se acercó a la pantalla del monitor, comenzó a hacer gestos y dijo: “mira, necesito botox”.

Posteriormente Vero comentó: “ah bueno, ahorita eso es lo de menos”, a lo que Kate agregó: “sí, ya sé”. Acto seguido, Verónica dijo: “no vayas a ver como el gato con botox”, y ante la duda de la actriz sobre este comentario, la periodista explicó: “así le dicen a Elba Esther… ay no, no es cierto… (es que) hay un meme que es así”, Kate únicamente puso cara de sorpresa y para acabar con el tema dijo: “ya no tomes”.

En otra parte de la entrevista, Kate del Castillo confesó que en estos días de aislamiento le ha invadido la depresión, y contrario a otras personas que intentan evadirla, ella ha dejado fluir este sentimiento.

“Si hay un día que me siento triste o deprimida, yo creo todo el mundo ahorita tenemos esos días, o sea no lo peleo, me dejo estar, si me quiero quedar todo el día en mi cama me quedo, lo que pasa es que no me permito más de un día”, explicó.

Por último, la actriz mexicana manifestó su deseo de que toda su familia se hiciera un mismo tatuaje, aunque debido a la negativa de su hermana todo parece indicar que la idea solo quedará ahí.

Video sobre lo del botoxa partir del minuto 43 :