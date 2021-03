Premios Oscar: Ausencia de Almodovar y poca representación hispana

ESTADOS UNIDOS.- Entre las ausencias más llamativas, "The Human Voice", el cortometraje en inglés dirigido por Pedro Almodóvar y protagonizado por la actriz británica Tilda Swinton, no logró la nominación al Oscar a mejor corto, que en cambio fue para el guatemalteco y su mujer Elvira Lind por "The Letter Room".

Tampoco habrá representación hispana en mejor película internacional, aunque la chilena "El Agente Topo" competirá por mejor documental.

Los españoles Sergio Lopez-Rivera (maquillaje) y Santiago Colomo (efectos especiales) completan junto a los mexicanos Jaime Baksht y Carlos Cortés Navarrete (sonido) la representación hispana en los Oscar, que se entregarán el 25 de abril.

Mientras que los mexicanos Jaime Baksht y Michelle Couttolenc y Carlos Cortés fueron nominados al Oscar Mejor Sonido por la película estadunidense "Sound of Metal".

"Ya no estoy aquí" fuera de las nominaciones

“Ya no estoy aquí” del mexicano Fernando Frías no logró una nominación como mejor película internacional para los Oscar 2021, que se realizarán el próximo 25 de abril.

Aunque la cinta mexicana ha sido aplaudida por directores tan emblemáticos como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, no logro entrar dentro de la lista de finalistas para la premiación más importante de la industria del cine.

La Academia de Hollywood también dejó fuera de esta categoria a la película guatemalteca “La llorona” y a la chilena “El agente topo”; sin embargo, esta última sí quedó entre las finalistas para competir en la categoría Mejor Documental.