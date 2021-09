Lil Nas X gana el “Video del Año” en los premios MTV y su guardaespaldas lo saca casi arrastrando del festejo

NUEVA YORK.- El rapero Lil Nas X, de 22 años de edad, fue el gran triunfador de la noche en los MTV Music Awards 2021 y se llevó el “Video del Año”, no sin antes causar polémica tras su pasarela por la alfombra roja y la fiesta posterior al evento.

La noche del domingo fue definitivamente una de las mejores noches para el joven Montero Lamar Hill, conocido artísticamente como Lil Nas X, quien arrasó por la pasarela de los MTV Musica Awards, que se realizaron en el Barclays Center, de Nueva York.

Al llegar a la alfombra roja sin saber aún que sería el coronado de la noche, el controversial cantante posó con un impresionante traje lavanda que llevaba la firma de Versace, el cual, según los expertos, estaba inspirado en Prince, a pesar de que en las redes lo compararon con el vestido de Cenincienta, el clásico de Disney, por el tipo de corte.

Sin duda, el joven intérprete de “Old Town Road”, logró robarse la mirada de la prensa y de sus compañeros con el atuendo que acompañó con una peluca negra y rizada, mientras portaba orgulloso su traje de diseñador.

Un segundo atuendo fue usado por el artista, ya estando en el interior del evento, que consistía en puso unos pantalones de cuero rosa chicle y una chaqueta que hacían juego, la cual que llevaba desabrochada dejando ver sus abdominales bien trabajados.

Tremendamente emocionado al escuchar su nombre como el ganador del “Video del Año” por su canción “Montero (Call Me By Your Name)”, Lil Nas X dijo efusivamente: “No doy esto por sentado”.



¿Lil Nas X arrastrado por su guardaespaldas?

Es bien sabido por sus fans que a Lil Nas X le gusta llamar la atención; incluso, siempre están atentos a lo que el rapero hará de novedoso en cualquier momento, como su aparición de hace días en las redes, en las que protagonizó su propio “baby shower” luciendo una “panza de embarazo” en estado avanzado.

Al final de esta premiación Montero quiso cerrar con broche de oro y una vez más protagonizó los titulares al ser sacado de una fiesta posterior a los premios realizada en 1OAK, por uno de sus guardaespaldas.

Tremenda pedotaaaa se puso Lil Nas X anoche. Kenvidia. �� pic.twitter.com/kg4yiIuk2X — Λ I Λ N (@alanarid) September 13, 2021

Ni la propia Madonna pudo llamas más la atención con su velo de novia que el propio Lil Nas X, de quienes se preguntaron en redes sociales si el ganador de la noche se encontraba en estado de ebriedad o qué es lo que había sucedido con él para que su guarura lo sacara casi arrastrando del lugar y cubierto con un saco negro.

En sus redes sociales el rapero publicó algunos videos en sus historias y parece que está bien y sólo se trataba de llamar la atención de los reflectores, pero sí dejó en claro que festejó a lo grande su triunfo con una botella de champaña, en una habitación situada en uno de los rascacielos de Nueva York.