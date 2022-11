Inteligencia artificial revela el día en el que podría morir Chabelo

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda Xavier López ha logrado tener una de las trayectorias más largas y sólidas de la televisión, aunque en más de una ocasión se ha llegado hacer viral en redes sociales.

Hace unos meses comenzaron los fuertes rumores de que “Chabelo” mejor conocido por el público, padecía cáncer, pero fue el propio conductor quien aclaró que ya había superado la enfermedad.

Sin embargo por medio de TikTok por la cuenta creppyhiddenworld que uno de los seguidores de la cuenta, cuestionó sobre cuando “moriría” el reconocido comediante fue la misma grabación que reveló la fecha.

En el video se puede ver una flor que comienza a mover y segundos después se pudo ver que un día 10 del año 2024 sería el supuesto día donde el actor pudiera “morir”, pero hay que destacar que simplemente es una página que se encarga de predecir.

Cuando muere Chabelo” se puede leer en la publicación.

Y es que desde hace unos años el conductor se ha vuelto viral debido a que los usuarios aseguran que luce “igualito” que hace décadas por lo que muchos han insinuado su “inmortalidad” por medio de memes.

Seguramente algunos de sus fanáticos hicieron llegar sus reacciones que en más de una ocasión han salido en defensa del actor, debido a que se han encargado de respetar su larga carrera.

Chabelo reaparece tras años de no mostrarse al ojo público

El video no dura más de 15 segundos conmocionó ya que hace varios años no se habían visto imágenes de Xavier López, pues él no da entrevistas y se mantiene alejado del ojo público.

"HAY MUCHAS COSAS BUENAS EN NUESTRO TRABAJO, PERO ALGUNAS SUPERAN LO Q SUEÑAS! Compartir, saludar, convivir con tu ídolo es un verdadero tesoro! MIRA Q REGALO DE CUMPLEAÑOS recibí hace un par de años! Con gusto lo comparto! PERSONAJE MARAVILLOSO!” escribió Coque Muñiz.