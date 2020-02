¡Predicción cumplida de Mhoni Vidente! Habrá boda entre Jennifer López y Alex Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- Se cumplió otra predicción de Mhoni Vidente, ahora sobre la boda de Jennifer López y Alex Rodríguez.

Aunque le falló por unos meses, ya que la cubana había mencionado que sería entre el 14 y 21 de marzo.

Este día se reveló que JLo se casará en verano, aunque no se ha dicho una fecha oficial.

Lo que sí se ha revelado es que Jennifer López y su prometido Alex Rodríguez tendrán de invitados a sus ex parejas.

Si bien la fuente no reveló qué ex de la novia y el novio obtendrán invitaciones, existe la posibilidad de que el padre de los gemelos de López, Marc Anthony, pueda estar presente, así como la ex esposa de Rodríguez, Cynthia Scurtis.