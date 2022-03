¿Por qué se le habría formado tumor peligroso a Verónica del Castillo?

Ciudad de México.- La periodista Verónica del Castillo fue sometida recientemente a una cirugía con el fin de extirparle un tumor en el ovario, mismo que habían descubierto durante un chequeo, por lo que Verónica ha reflexionado sobre lo que la llevó a esta situación.

''Pasa por tu cabeza todo, y todo lo malo, desde luego te dicen ‘tumor’ igual a cáncer, cáncer igual a muerte, yo nada más fui a un estudio, una revisión de rutina y de repente me dijeron, te tenemos que operar de emergencia porque tienes un tumor de 12 centímetros, pero nunca tuve sangrado o dolor, nunca tuve ningún síntoma y fue completamente sorpresivo, pero gracias a Dios salió bien, y es una de las operaciones más dolorosas que existen, de hecho, me dolió más que mi parto”, Dijo Verónica en entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

¿Por qué le salió un tumor?

De igual forma, la hermana de Kate del Castillo reveló los motivos por los que piensa que habría surgido el tumor en su cuerpo.

Seguramente no supe poner límites y luego nos hacemos cargo de los demás y no nos hacemos cargo de nosotros mismos también coincidió con que mi hijo se fue de la casa hace dos años, y justo cuando mi hijo se fue de la casa empieza a crecer el tumor, es muy importante saber las creencias que están atrás de un tumor. Simbólicamente en mi fue como una especie de luto que se haya ido (mi hijo), y eso hizo que creciera y creciera el tumor”

Finalmente, la también hija de Eric del Castillo invitó a la gente a cuidar de su salud mental tal como lo hacen de la física.

“Si no trabajas tus emociones, tomes lo que tomes, hagas la dieta que hagas, por más sano que seas, si no trabajas tus emociones, se puede convertir en un tumor, el cuerpo habla lo que la mente calla, y va a salir por algún lado si no trabajas, entonces hay que ser positivos, hay que estar en constante revisión de tus emociones, y definitivamente todos los miedos, las culpas, todas esas emociones negativas por supuesto que se manifiestan en tumores”, remató.