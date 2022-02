¿Por qué fue operada de emergencia Verónica del Castillo?

Ciudad de México.- La actriz Verónica del Castillo, hija de Eric del Castillo, puso alertas a sus seguidores en las redes sociales después de que se propagara la noticia de que tenía 2 días hospitalizada debido a una complicación de salud.

Ya que la hermana de Kate del Castillo no está inmunizada contra el covid, los rumores en realción a una posible dificultad generada por el coronavirus no se hicieron esperar.

Aunque, fue la misma Verónica quien utilizó su cuenta de Instagram para aclarar la situación y explicar la razón por la que había sido hospitalizada.

Ayer me practicaron cirugía para extirparme un tumor benigno en el ovario izquierdo. Nunca me habían tratado tan bien en un hospital como en @fucam_ac...De la misma forma, la presentadora aconsejó a sus seguidores con respecto al cuidado de su salud. “Les aviso para que por favor no pospongan sus chequeos médicos de rutina por la pandemia. Yo me tarde 2 años en hacerme ultrasonido y mastografía por miedo a entrar a un hospital y creció hasta 12cms''