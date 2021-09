¿Por qué las reporteras de espectáculos explotan contra Julián Gil en plena entrevista?

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor puertorriqueño, Julián Gil, fue tendencia en redes tras sus declaraciones en una rueda de prensa en la que se le fueron encima algunas reporteras que se encontraban en el lugar, tras realizar comentarios que fueron considerados como machistas.

Y es que la estrella de “¿Qué Le Pasa a Mi Familia?” relacionó los quehaceres de la casa con las labores que hacen sólo las mujeres, lo que de inmediato causó polémica entre las reporteras y le cuestionaron su forma de pensar.

Todos tenemos una parte femenina y un lado masculino. Yo, por ejemplo, en mi casa soy refemenino, soy el que cocina, plancha, lava, porque es lo que me gusta, me apasiona”, expresó el actor en la presentación de una obra de teatro.

Lo que hizo que las reporteras presentes le cuestionaran si de verdad pensaba que las mujeres sólo servían para realizar los quehaceres del hogar, y aunque el intérprete le respondió que no, y que no se metiera “en aguas profundas”, a ella le había dolido su comentario.

“Lo que te quiero decir que yo, en mi casa, soy la mujer de la casa”, afirmó el actor, de 51 años de edad.



Julián Gil insistió en que en su casa era muy femenino porque le gustaba cocinar

La reportera alegó que estaba diciendo que las mujeres sólo barrían y planchaban la ropa, pero el hombre seguía insistiendo en que no era machista, pero seguía repitiendo que su lado femenino era hacer los quehaceres de la casa.

“Lo que te quiero decir es que yo tengo un lado muy femenino, ¿ok? Yo tengo un lado muy femenino como todos los hombres lo tenemos. Mi lado femenino es: Atender las cosas de la casa porque me gusta hacerlo, me gusta lavar, me gusta planchar, me gusta cocinar, en la casa el único que cocina soy yo”, insistió.

La reportera le hizo saber al artista que el que le gustaran dichas actividades no significaba que tenga un lado femenino, ya que podría ser muy hombre y aún podría planchar y lavar.

“No, no estoy de acuerdo con tu postura”, apuntó Julián.

Declaraciones a partir del minuto 05:35