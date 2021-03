¡Es oficial! Este actor reemplazará a Gonzalo “N” en “¿Qué le pasa mi familia?

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Osorio finalmente tiene al actor que reemplazará a Gonzalo “N” en la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”.

Tras varias semanas de que Gonzalo fuese suspendido de las grabaciones de la telenovela por los cargos de co autor de violación sexual en contra de Daniela Berriel, Televisa finalmente encontró a quien tomará su papel dentro de esta producción que comenzó a transmitirse el 22 de febrero.

Se trata de Fernando Noriega, quien a partir del 1 de abril se integrará a las grabaciones de la telenovela con el personaje de “Mariano Rueda Torres”, el hermano de la protagonista encarnada por Eva Cedeño.

En rueda de prensa, Fernando agradeció a Juan Osorio y a la producción la oportunidad de formar parte de esta historia, y aseguró que ha visto todas las escenas de su personaje para poder interpretarlo adecuadamente.

Les agradezco esta bienvenida tan calurosa, desde que se pusieron en contacto conmigo me han tratado increíble”, dijo Fernando.

“Desde que me enteré (que se encarnaría a ‘Mariano’), hemos estado trabajando a marchas forzadas, he estado leyendo todos los capítulos y he estado viendo lo que ha salido al aire, por eso sus caras ya son muy familiares para mí”, continuó.

Según la ficción, “Mariano” (aún interpretado por Gonzalo) acaba de contraer matrimonio y saldrá de Luna de Miel. Será en su regreso cuando el personaje ya sea encarnado por Fernando.

“En la Luna de Miel entra el primer 'Mariano' y luego sale el segundo", dijo Juan Osorio.

El actor de 41 años estudió en el Centro de Formación Actoral (CEFAT) y Casa Azul. Ha participado en teatro y varias películas de cine nacional e internacional como “Bajo el mismo cielo”, “Enemigos íntimos”, “Where the road meets the sun” y “Nothing against life”.

La carrera de Fernando tomó relevancia con producciones de Tv Azteca como “Lo que callamos las mujeres”, “La vida es una canción”, “Top Models”, “Machos” y “Amor en custodia”.

Su debut en Televisa fue en 2009 con “Sortilegio” donde encarnó a “Mario Aguirre”. Sin embargo, no volvió a hacer novelas para esta televisora hasta el día de hoy.

Se le ha visto en títulos de Telemundo como “El señor de los cielos”, “Dulce Amargo” y “El Chema”.

Actualmente, Gonzalo “N” cuenta con una orden de aprehensión en su contra por ser co autor de violación junto a Eduardo “N” contra la actriz Daniela Berriel.

La víctima narró hace pocas semanas que, el año pasado, solía ser pareja de Gonzalo “N”, hasta que éste la convenció de ir a un viaje de parejas en Acapulco, donde fue agredida sexualmente por el amigo de éste, quien no hizo nada para impedirlo.