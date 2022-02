¿Por qué la Dinastía Aguilar tiene prohibido cantar temas de Joan Sebastian?

Ciudad de México.- El cantante José Manuel Figueroa habló recientemente sobre la situación donde la familia de Joan Sebastian le prohibió a la familia Aguilar interpretar canciones del músico fallecido.

Después de que se diera a conocer el conflicto que había surgido debido a la negativa de Pepe Aguilar donde no quiso colaborar en un disco homenaje que la familia de Joan se encontraba organizando, ya que el mismo Pepe se encontraba haciendo su propio homenaje con sus hijos, es que ahora José Manuel emitió un comunicado donde aclara la controversia por los demas de Sebastian.

Por medio de la presente queremos aclarar que la familia Figueroa, así la Sucesión Intestamentaria que nos representa a todos los herederos, bajo ningún criterio hemos bloqueado o negado la posibilidad de que la familia Aguilar intérprete canciones de Joan Sebastian en sus espectáculos. a nosotros no es un lazo de amistad, respeto y cariño con los Aguilar, vínculo que inició en vida de don Antonio y nuestro padre, al que le rendimos honor hasta nuestros días. Dado estrategias comerciales, es común que las compañías discográficas y editoras musicales (administradoras de los derechos de las composiciones) restrinjan ciertos usos de las canciones, como lo son grabar y lanzar algún tema del autor mientras se desarrolla la producción o lanzamiento de un nuevo álbum, decisión que respetamos por acuerdos legales; sin embargo, esto no significa que NO se pueden interpretar en vivo por otros artistas... Nosotros entendemos perfecto que el legado de un compositor depende de que su repertorio continúe vivo, En este sentido jamás evitaríamos dicha posibilidad”