¿Por qué es tendencia Belanova en Twitter?

CIUDAD DE MÉXICO.- "Rosa Pastel" es uno de los temas más populares de esta agrupación originaria de Guadalajara, Jalisco, aunque su máxima popularidad la alcanzó en la primera década de los 2000, esta tarde dieron de qué hablar y se han vuelto tendencia en Twitter. Aquí te decimos por qué.

En el transcurso de la tarde de este 17 de agosto, miles de usuarios de Twitter volvieron tendencia la palabra “Belanova” nombre de la banda de electro pop conformada por el tecladista Edgar Huerta, la vocalista Denisse Guerrero, y el bajista Ricardo Arreola.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Aunque la agrupación musical alcanzó su máxima popularidad durante la primera década de los años 2000, esta tarde sus fans recordaron con nostalgia que Belanova lleva tres años sin lanzar algún álbum o sencillo.

Esto debido a que sus integrantes se encuentran ahora mismo realizando otros proyectos, la última innovación de esta banda les llevó realizarla de 2016 al 2018 y se tituló "Viaje al centro del corazón", donde incluyeron temas como "Cásate conmigo", "Polaroid", "En tu mirada", "dentro de mí" y "Hoy que no estás".

La banda se hizo tendencia por su ausencia

Bastó que algunos usuarios recordaran su gusto por esta banda para que muchos otros jóvenes se sumaran a la tendencia recordando temas como "Rosa Pastel", "No me voy a morir", "Niño", "Me pregunto por qué" y "Tus Ojos".

Los usuarios que rondan entre los 25 y 35 años no dudaron en crear una gran cantidad de memes, hablaron sobre sus anécdotas y lamentaron que Belanova no ha sacado temas nuevos desde hace tiempo.

De manera rápida se hizo tendencia la banda jalisciense después que los usuarios en Twitter compartieran imágenes y videos del grupo popular a principios del milenio, los cuáles nos hicieron recordar momentos divertidos que provocaron la nostalgia de muchos.

#Belanova es tendencia y es momento de recordar: pic.twitter.com/rRa9yZ5BzO — Yareni Torres (@yareni_torress) August 17, 2021

Resurgen divertidas entrevistas de Belanova

Una internauta recordó un divertido momento donde la conductora conocida como SuperHolly se confundió con una diadema que llevaba puesta Dennise Guerrero. La grabación corresponde a una entrevista para la estación de radio Éxitos 93.9, en el video la presentadora intenta halagar el accesorio diciendo:

“Sólo tú puedes hacer que unas orejas de Mickey Mouse luzcan “fashion”, al respecto y un poco confundida, la vocalista de la banda le contestó “Son manzanas”, causando la risa de sus compañeros.

A varios años de aquel momento, donde estaban de moda ese tipo de accesorios entre las adolescentes, la conductora encontró el tuit y aseguró que no había olvidado ese momento, dejando en claro que su equivocación la había tomado con humor.

#Belanova fue una banda completamente a temporal, eran mucho para ese tiempo y casi nadie comprendía sus look y el concepto de la banda, ahora ya no están, los extraño con toda mi alma.

So sad. pic.twitter.com/KRUQuglSsl — Eduardo Abeja (@Laloncioo) August 18, 2021

¿Quién es Belanova?

El grupo de electro pop es originario de Guadalajara y su discografía se compone por "Coktail", del 2003-2004; "Dulce beat" de 2005 y 2006; "Fantasía Pop", del 2007-2008; "Sueño electro" (2010); "Sueño electro II" (2011); "Canciones para la luna" de 2013 y 2014 así como "Viaje al centro del corazón" del 2016 al 2018.

Ante el vivo recuerdo de lo que significó Belanova para tantos adolescentes en ese momento, muchas personas colocaron capturas de pantalla para compartir que volvieron a escuchar sus temas, algunos internautas mencionaron que sus canciones estaban adelantadas para su época, aseguraron también que sus canciones eran parte de la cultura general e incluso algunos hombres admitieron que escuchaban dicha música a escondidas, pues consideraban que era un género dirigido sólo a mujeres.

Para mi la mejor cancion de #Belanova es la de "niño"

Recordando viejos tiempos en la secu �� pic.twitter.com/y18c7GexEX — Brenda (@Brenda82722174) August 18, 2021

Belanova es tendencia a tres años de su último lanzamiento

Otras personas juzgaron que Belanova fuera tendencia cuando hay temas de relevancia política y social que podrían ser más importantes, pero tomaron con humor la variedad de tópicos populares en Twitter. Cuando se anunciaron las vacunas para el grupo de edad de 18 a 29 años, los pertenecientes a esta generación conformaron una playlist que se reproduciría mientras esperaban para obtener la inmunización contra COVID-19.

Luego de que el Twitter oficial de la cuenta “Ponte Pila” inició una convocatoria para elegir, el resultado fue una selección donde se incluyeron temas de Belanova, pero también de otras agrupaciones y artistas como Danna Paola, Panteón Rococó Karol G, Enjambre, Boza, Natalia Lafourcade, Zoé, Caloncho, RBD, La Factoría e Ivy Queen.