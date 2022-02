¿Por qué Pepe Aguilar teme sacar libro autobiográfico?

Ciudad de México.- El cantante Pepe Aguilar reveló que estaría preparando 2 proyectos importantes que tienen su vida como centro. Por lo que uno de ellos podría generar todo tipo de reacciones cuando salga a la luz.

En una entrevista para el programa Hoy, Aguilar dijo estar escribiendo un libro con sus memorias, aunque siente miedo de darlas a conocer por lo que podría provocar en otras personas.

Yo creo que no se la van a acabar cuando salga ese libro (autobiográfico), nada más que yo tengo que estar retirado porque si no, después de salir ese libro a lo mejor no me dan chance de cantar... No quiero quemar a ningún colega obviamente, no voy a hablar mal de nadie, pero sí cosas muy interesantes que me sé, entonces… no, no te creas que no pueda yo cantar, pero sí van a ser controversiales, y me gusta la controversia, como ustedes saben, siempre me ha gustado, en el sentido de no los chismes, sino decir la verdad”