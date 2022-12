¿Por qué Lucero no regresa a las novelas?

Ciudad de México.- La actriz Lucero habló sobre sus planes para el 2023, y confesó el por qué se ha mantenido alejada de las telenovelas, aunque es considerada como una de las grandes de la pantalla chica.

Aunque se ha hecho de gran éxito con algunos proyectos de renombre, la artista contó para el programa Hoy la razón por la que sigue alejada de la televisión.

No hay ningún hilo negro que descubrir. Simplemente un proyecto que me atrape, que me enamore, porque es un tema meterte a las grabaciones, de volver a los foros”